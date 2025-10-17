Україна має пропозицію до США щодо дронів, ракети "Tomahawk" будуть запускатися лише по військовим цілям – Зеленський

Фото: https://www.facebook.com/olena.kondratiuk/

Для враження військових цілей необхідні тисячі дронів, а також ракети, в Україні є тисячі дронів власного виробництва, а в США є ракети "Tomahawk", вони можуть використовуватися разом, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Якщо ви хочете вразити військову ціль, вам потрібні тисячі дронів. Вони використовуються разом із такими ракетами. Україна має тисячі наших безпілотників, але ми не маємо Tomahawk. Ось чому нам потрібні Tomahawk. Але США мають дуже потужне виробництво, і Сполучені Штати мають Tomahawk та інші ракети, дуже потужні ракети, але вони можуть мати наші тисячі безпілотників", - сказав Зеленський перед початком зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Глава Української держави наголосив, що країни можуть співпрацювати, а Україна може посилити американське виробництво.

У відповідь на уточнююче запитання журналіста, чи пропонує Зеленський свого роду обмін, якщо Трамп дасть згоду на використання ракет "Tomahawk", український лідер зазначив, що мова йде лише про військові цілі.

"Так, у нас є пропозиція. У нас є пропозиція щодо наших дронів", - додав президент.