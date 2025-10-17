Зеленський планує обговорити з Трампом кроки, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів

Президент України Володимир Зеленський планує обговорити під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом кроки, які необхідні, щоб змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

"Навіть зараз, як ви бачите, на Близькому Сході дуже важко домогтися перемир'я. Скрізь, у кожній війні, це дуже важко. Ми цього хочемо. Путін цього не хоче... Сьогодні ми поговоримо з президентом (Трампом – ІФ-У) про те, що нам потрібно. Ми розуміємо, що нам потрібно, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів", - сказав Зеленський перед початком зустрічі з Трампом.

