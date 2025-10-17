Зеленський-Трампу: Путін не готовий закінчити війну, але у РФ немає успіхів на полі бою

Володимир Путін не готовий закінчити цю війну, однак з допомогою США її можна зупинити, росіяни не мають успіху на полі бою, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ще раз вітаю вас із успішним припиненням вогню на Близькому Сході… Я думаю, що це імпульс для завершення війни Росії проти України. Я думаю, що – так, ми розуміємо, що Путін не готовий – я думаю, що він не готовий, але я впевнений, що з вашою допомогою ми можемо зупинити цю війну. І ми дійсно цього потребуємо. Ми бачимо, що вони не досягають успіху на полі бою, і це добре", - сказав Зеленський перед початком зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Глава Української держави зазначив, що російська армія зазнає великих втрат, також Росія має великі втрати в економіці. Він подякував Трампу за нагоду зустрітися з великими американськими енергетичними компаніями, а також військовотехнічними компаніями.

"Ми говорили про протиповітряну оборону, і я хочу поділитися з вами деталями про те, де ми зараз знаходимося", - повідомив Зеленський, звертаючись до Трампа.