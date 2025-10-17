Суд продовжив арешт детектива НАБУ Магомедрасулова, підозрюваного в намірі продавати технічні коноплі в РФ

Фото: http://bank.gov.ua/

Слідчий суддя ​​Печерського районного суду міста Києва Сергій Вовк продовжив запобіжний захід для детектива Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Руслана Магомедрасулова, підозрюваного в намірі продавати технічні коноплі до РФ, ще на два місяці.

Як повідомляє "Суспільне", згідно з винесеним у п'ятницю рішенням суду, детектив перебуватиме під вартою до 15 грудня без права на заставу.

Центр продидії корупції (ЦПК) повідомляє, що захист просив для детектива будь-який захід, не повʼязаний з триманням під вартою, однак прокурор заявив, що Магамедрасулов може переховуватись і впливати на свідків. "Суддя Вовк підтримав цю позицію, хоча прокурор фактично не надав жодних доказів наявності ризиків", - повідомляється в Телеграм-каналі ЦПК.

Як повідомлялося, СБУ та Офіс генерального прокурора заявляли, що викрили на веденні бізнесу в РФ одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Магамедрасулова.

За матеріалами справи, цей високопосадовець із дислокацією у м. Дніпро координує діяльність Бюро у прифронтових областях України (Дніпропетровська та Запорізька). При цьому він має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з РФ. Як встановило розслідування, Магамедрасулов виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до РФ (Республіка Дагестан).

За даними слідства, цей високопосадовець Бюро був у тісному контакті з народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який пов’язаний зі спецслужбами РФ та, як встановило слідство, має значний вплив на діяльність НАБУ.

СБУ стверджує, що Христенко підтримує стосунки з керівником підрозділу детективів НАБУ Олександром Скомаровим, з яким вони разом навчались в одному з донецьких університетів. За даними слідчих, підлеглі Скомарову детективу НАБУ сприяли втечі за кордон бізнес-партнеру Ігоря Коломойського – Геннадію Боголюбову. За матеріалами справи, ця "спецоперація" також була організована за посередництвом та під керівництвом Христенка.

Печерський райсуд Києва 2 липня обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою керівнику підрозділу НАБУ з дислокацією в м. Дніпро, якого підозрюють у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).