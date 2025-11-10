Обвинувачення проти свідка в справі детектива НАБУ Магомедрасулова спрямоване до суду

Прокурори Офісу генерального прокурора України скерували до суду обвинувальний акт стосовно свідка у кримінальному провадженні за фактом пособництва детектива Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) державі-агресору та зловживання впливом за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 384 Кримінального кодексу України (надання завідомо неправдивих показань), повідомляється на сайті відомства.

В Офісі генпрокурора не уточнюють імені свідка та детектива НАБУ, але обставини справи вказують на те, що мова про справу детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова, підозрюваного в намірі продавати технічні коноплі до РФ.

"Свідок, неодноразово попереджений про відповідальність за неправдиві показання, під час допиту у слідчого та на засіданні Печерського районного суду м. Києва, будучи під присягою, свідомо повідомив неправдиві дані щодо змісту своєї розмови з підозрюваним, намагаючись створити уявлення про відсутність його вини. Показання свідка спростовані аудіозаписами розмов, автентичність і зміст яких підтверджено сімома судовими експертизами – лінгвістичними, фоноскопічними та криміналістичними, проведеними у чотирьох незалежних державних експертних установах", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, лінгвістичні експертизи підтвердили, що підозрюваний детектив НАБУ висловлював намір співпраці з представниками держави-агресора, "зокрема - пошуку покупців та готовності реалізувати насіння технічних конопель, що належали його родині, особам, пов’язаним із державною програмою підтримки Республіки Дагестан".

"Підтверджено, що голос на записах належить саме підозрюваному детективу НАБУ, який висловлював відповідні пропозиції. У межах перевірки тверджень захисту про нібито обговорення Узбекистану, а не Дагестану, здійснено також аналіз нормативної бази обох країн за участі представників Міністерства аграрної політики України. Встановлено, що в Республіці Дагестан наявна державна програма підтримки вирощування технічних культур, зокрема конопель (постанова уряду рф №1932 від 26.11.2020 та постанова уряду Республіки Дагестан №25 від 19.02.2024). Водночас, у Республіці Узбекистан державних програм із підтримки вирощування технічних (промислових) конопель не існує – це підтверджено постановою Президента Узбекистану від 05.04.2023 №ПП-113", - розповіли в Офісі генпрокурора.

Таким чином доведено, що аргументи свідка та сторони захисту спростовані експертними висновками і аналізом відкритих джерел є недостовірними. "Судова психологічна експертиза встановила, що під час допиту свідок ухилявся від прямих відповідей, давав суперечливі свідчення, намагався уникати розкриття деталей подій, мав ознаки орієнтовно-настановної комунікативної поведінки. Крім того, свідком підтверджені тривалі особисті контакти між ним та підозрюваним детективом НАБУ, що може пояснювати мотиви викривлення фактів", - наголошується у повідомленні Офісу генпрокурора.

Як повідомлялося, СБУ та Офіс генерального прокурора заявляли, що викрили на веденні бізнесу в РФ керівника підрозділу НАБУ з дислокацією в м. Дніпро Магамедрасулова, якого підозрюють у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

За матеріалами справи, цей він координував діяльність Бюро у прифронтових областях України (Дніпропетровська та Запорізька), при цьому він має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з РФ. Як встановило розслідування, Магамедрасулов виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до РФ (Республіка Дагестан).

За даними слідства, цей високопосадовець Бюро був у тісному контакті з народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який пов’язаний зі спецслужбами РФ та, як встановило слідство, має значний вплив на діяльність НАБУ.

СБУ стверджує, що Христенко підтримує стосунки з керівником підрозділу детективів НАБУ Олександром Скомаровим, з яким вони разом навчались в одному з донецьких університетів. За даними слідчих, підлеглі Скомарову детективу НАБУ сприяли втечі за кордон бізнес-партнеру Ігоря Коломойського – Геннадію Боголюбову. За матеріалами справи, ця "спецоперація" також була організована за посередництвом та під керівництвом Христенка.

Печерський райсуд Києва 2 липня обрав запобіжний захід Магомедрасулову у вигляді тримання під вартою, а 17 жовтня продовжив його до 15 грудня без права на заставу. Захист просив для детектива будь-який захід, не повʼязаний з триманням під вартою, однак прокурор заявив, що Магамедрасулов може переховуватись і впливати на свідків.