16:11 17.10.2025

Рівень захисту понад 50% трансформаторів "Укренерго" дозволяє витримувати удари "шахедів" – очільник компанії

Рівень захисту понад 50% трансформаторів НЕК "Укренерго" наразі дозволяє витримувати удари "шахедів", повідомив голова правління компанії Віталій Зайченко в ефірі телемарафону "Єдині новини" у п'ятницю.

"Вони витримують "шахеди" і, щодня атаковані ними, продовжують працювати", - сказав він.

Очільник "Укренерго" висловив упевненість у тому, що його компанія як оператор системи передачі забезпечить передачу електроенергії високовольтною мережею в мережі операторів системи розподілу.

"Мережі операторів системи розподілу (ОСР, обленерго – ІФ-У) також займаються захистом, тому, гадаю, ситуація з тим, що світла не буде, малоймовірна, але всі енергетики роблять свою роботу, щоб світло було завжди, а не по такому тяжкому графіку", - запевнив він.

За словами Зайченка, в п'ятницю 17 жовтня застосовуються графіки обмеження споживання потужності промисловими споживачами з 7:00 до 22:00, при цьому графіки аварійних відключень застосовуються частково тільки до побутових споживачів. Зокрема, обмеження діятимуть в години проходження вечірнього максимуму навантаження в енергосистемі.

Як повідомлялося, станом на ранок 17 жовтня через складну ситуацію в енергосистемі у Києві, Київській, Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та частково Чернігівській, Хмельницькій і Вінницькій областях були запроваджені аварійні відключення.

Окрім того, на Чернігівщині за командою обленерго запроваджені погодинні відключення електроенергії обсягом трьох черг.

Також в усіх регіонах України з 7:00 до 22:00 у п’ятницю діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

