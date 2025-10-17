Інтерфакс-Україна
14:28 17.10.2025

В’їзд в ЄС Путіну не заборонено, питання прольоту його літака знаходиться в компетенції кожної окремої країни ЄС - Єврокомісія

Санкції Європейського союзу, запроваджені для російських високопосадовців через війну, яку Росія веде проти України, не забороняє правителю Володимиру Путіну прибути в країни ЄС. Крім питання дозволу його літаку використати повітряний простір є компетенцією кожної окремої країни ЄС.

Такі роз’яснення були надані у п’ятницю в Брюсселі на брифінгу речниками Європейської комісії, коментуючи заяву президента США Дональда Трампа про можливу зустріч із Путіним в Будапешті.

"Щодо заборони на в'їзд як такої, то у нас заморожені активи Путіна та Лаврова, але не безпосередньо під забороною на в'їзд, тому це ніколи до них не застосовувалося. Отже, як ми всі вже сказали, наразі зустріч не підтверджена. Ми не будемо коментувати гіпотетичні сценарії, але якщо це станеться, то лише фактично, вони не підпадають під заборону на в'їзд як таку", - сказала речниця з питань зовнішньої політики Анітта Хіппер.

Щодо можливості використання літаком Путіна повітряного простору країн-членів ЄС, де існує заборона на прольот будь-яких російських літаків, вона зазначила, що з точки зору "напрямку руху та потенційних відхилень, держави-члени можуть або можуть надавати ці відхилення, але такі відхилення повинні надаватися державами-членами індивідуально".

Речниця ствердно відповіла на уточнююче запитання, що мова йде про національне рішення. " Чи це національне рішення щодо повітряного простору, чи може літак Путіна пролітати через нього, і кожна країна має приймати його самостійно?", - запитали журналісти. На це Хіппер відповіла: "Так, це правильно".

Коментуючи в цілому позицію Європейської комісії щодо можливої зустрічі Трампа із Путіним в Будапешті, речник Олоф Гілл сказав: "Президент фон дер Ляєн вітає будь-які кроки, які ведуть до справедливого та міцного миру в Україні. Якщо запропонована зустріч служить цій меті, ми будемо її вітати… Ми звідси говорили, що Росії давно назріло припинити свою безглузду та незаконну війну агресії проти України. З боку ЄС ми вживаємо всіх можливих заходів для підтримки України, а також для послаблення здатності Росії вести свою війну".

Разом з цим він зауважив, що ця зустріч "ще не підтверджена, і жодних деталей не уточнено".

Теги: #санкції #єс #рф

