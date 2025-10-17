Інтерфакс-Україна
12:23 17.10.2025

Фіцо: Коли Україна буде в ЄС, співробітництво між країнами стане ще більш інтенсивним, ніж зараз

Фото: https://www.facebook.com/robertficosk

Прем’єр-міністр Словацької Республіки Роберт Фіцо заявляє, що Словаччина підтримує вступ України в Європейський Союз.

"Пріоритетом є транскордонне співробітництво і європейська інтеграція України: по цьому ми ніколи нічого іншого не говорили. Якщо ваша країна прийняла рішення і вважає, що ваше майбутнє в Євросоюзі, то ми також вважаємо, що те, що ви будете в ЄС, - це підтримає стабільність в регіоні і надасть нові імпульси для наших двосторонніх відносин. І коли ви будете в Євросоюзі, наше співробітництво буде ще більш інтенсивним, ніж є зараз", - сказав Фіцо на відкритті спільних міжурядових українсько-словацькі консультацій у п’ятницю.

Натомість він наголосив, що у країн відрізняється думка щодо питання членства України в НАТО, хоча Словаччина виступає за членство України в ЄС.

Як повідомлялося, у червні прем’єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що підтримує вступ України до ЄС у разі виконання українською стороною всіх умов, і бачить в цьому "значно більше можливостей, ніж негативу".

Джерело: https://www.youtube.com/live/saYL3G89qKU?si=6FLBk-DYwDCGIlQ_

 

13:10 17.10.2025
Свириденко запропонувала Фіцо відкрити в Словаччині українську школу, він не проти

12:56 17.10.2025
Україна готова працювати над тим, щоб убезпечити Словаччину від будь-яких ризиків постачання енергоносіїв, - Свириденко

12:43 17.10.2025
У переговорному процесі про вступ України в ЄС необхідно усвідомити долю транзиту газу через українську територію - Фіцо

12:11 17.10.2025
Словаччина підтримує зустріч Трампа і Путіна в Будапешті, готова допомогти в організації - Фіцо

11:25 17.10.2025
Торговельна угода з ЄС відповідає амбіціям українського експорту на наступні три роки - Качка

00:55 17.10.2025
В ЄС попередньо схвалили EUR1,5 млрд Програму Європейської оборонної промисловості на 2025-27рр з EUR300 млн для України

15:31 16.10.2025
Кубілюс: Дорожня карта оборони-2030 містить обіцянку реалізувати закон про репарації для України до кінця 2025 р.

13:57 16.10.2025
Україна та Польща підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері ОПК

19:17 15.10.2025
Пісторіус: Ми інтенсифікуємо співпрацю між "оборонкою" ФРН та України та започатковуємо ініціативу з модернізації поставленого ЗСУ озброєння

18:09 15.10.2025
Норвегія планує виділити 2 млрд норвезьких крон на придбання військової техніки для України у 2026 р.

