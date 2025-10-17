Фіцо: Коли Україна буде в ЄС, співробітництво між країнами стане ще більш інтенсивним, ніж зараз

Фото: https://www.facebook.com/robertficosk

Прем’єр-міністр Словацької Республіки Роберт Фіцо заявляє, що Словаччина підтримує вступ України в Європейський Союз.

"Пріоритетом є транскордонне співробітництво і європейська інтеграція України: по цьому ми ніколи нічого іншого не говорили. Якщо ваша країна прийняла рішення і вважає, що ваше майбутнє в Євросоюзі, то ми також вважаємо, що те, що ви будете в ЄС, - це підтримає стабільність в регіоні і надасть нові імпульси для наших двосторонніх відносин. І коли ви будете в Євросоюзі, наше співробітництво буде ще більш інтенсивним, ніж є зараз", - сказав Фіцо на відкритті спільних міжурядових українсько-словацькі консультацій у п’ятницю.

Натомість він наголосив, що у країн відрізняється думка щодо питання членства України в НАТО, хоча Словаччина виступає за членство України в ЄС.

Як повідомлялося, у червні прем’єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що підтримує вступ України до ЄС у разі виконання українською стороною всіх умов, і бачить в цьому "значно більше можливостей, ніж негативу".

Джерело: https://www.youtube.com/live/saYL3G89qKU?si=6FLBk-DYwDCGIlQ_