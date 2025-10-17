Інтерфакс-Україна
12:09 17.10.2025

Троє загиблих, 13 поранених через вибух у будинку в Бухаресті – ЗМІ

Щонайменше три людини загинуи, ще 13 зазнали поранень через вибух у багатоповерховому житловому будинку в Бухаресті (Румунія), повідомляє Digi 24.

"У п’ятницю вранці в житловому будинку в бухарестському районі Рахова, в 5-му секторі столиці, стався надзвичайно сильний вибух… постраждали два поверхи восьмиповерхового будинку, найбільше пошкодження зазнали квартири на верхніх поверхах, розташовані на розі. Щонайменше 3 людини загинули, а 13 потерпілих були терміново доставлені до лікарні", - йдеться у повідомленні на сайті видання.

За інформацією, також евакуйовано розташовану поруч середню школу "Дімітріе Болінтинеану".

Керівник Департаменту з надзвичайних ситуацій (DSU) Раед Арафат (Raed Arafat) заявив, що "будинок перебуває під загрозою обвалу", його повністю евакуйовано.

За попередньою інформацією, у будинку стався витік та вибух побутового газу.

Теги: #бухарест #вибух

