Інтерфакс-Україна
Події
10:58 17.10.2025

Аварійні відключення запроваджено у Києві та 12 областях, внаслідок ударів РФ є знеструмлення в кількох регіонах – "Укренерго"

1 хв читати
Аварійні відключення запроваджено у Києві та 12 областях, внаслідок ударів РФ є знеструмлення в кількох регіонах – "Укренерго"

Через складну ситуацію в енергосистемі у Києві, Київській, Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, частково в Чернігівській, Хмельницькій і Вінницькій областях запроваджено аварійні відключення.

"Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі", - повідомила НЕК "Укренерго" у п’ятницю.

Окрім того, на Чернігівщині, за командою обленерго, запроваджено погодинні відключення електроенергії обсягом трьох черг.

"Це – наслідок систематичних атак ворога на енергетичну інфраструктуру регіону упродовж кількох попередніх тижнів. Аварійно-відновлювальні роботи в регіоні тривають", - наголосили в НЕК.

Крім того, в усіх регіонах України з 07:00 до 22:00 в п’ятницю діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Водночас, за інформацією системного оператора, внаслідок чергових російських дронових атак на енергооб’єкти на ранок 17 жовтня знеструмлено споживачів у кількох регіонах. Аварійно-відновлювальні роботи розпочались одразу, тільки-но дозволила безпекова ситуація.

"Сьогодні упродовж всієї доби зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами та не вмикайте їх кілька одночасно", - звернулося "Укренерго" до споживачів.

Теги: #аварійні_відключення

