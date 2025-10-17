Інтерфакс-Україна
Події
09:42 17.10.2025

Зустріч Зеленського і Трампа заплановано на 20:00 за київським часом

1 хв читати
Зустріч Зеленського і Трампа заплановано на 20:00 за київським часом
Фото: president.gov.ua

Зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, запланована на 17 жовтня, має відбутися о 20:00 за київським часом, повідомляє портал Roll Call.

За даними порталу, зустріч президентів внесено у графік Трампа на 13:00 (20:00 за Києвом). Через 15 хвилин після зустрічі заплановано проведення двостороннього обіду за участю президентів.

При цьому зазначається, що вже на 15:00 (22:00 за київським часом) заплановано виліт Трампа з Вашингтона до Флориди.

Теги: #трамп #зеленський

