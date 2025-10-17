Сили безпілотних систем уразили за добу 1103 ворожі цілі

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1103 цілі противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок п'ятниці.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 304 одиниці особового складу, з яких 153 – ліквідовано; 33 точки вильоту пілотів БпЛА; 21 артилерійська система; 16 бронемашин; 9 танків; 44 одиниці автомобільної техніки; 51 мотоцикл; 119 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж жовтня (01–16.10) знищено/уражено 13894 цілі, з них 4002 – особовий склад противника", - повідомили СБС.