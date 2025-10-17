Інтерфакс-Україна
Події
08:45 17.10.2025

Зеленський і представники оборонної компанії Raytheon обговорили можливості для посилення української ППО

1 хв читати
Зеленський і представники оборонної компанії Raytheon обговорили можливості для посилення української ППО
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський провів у Вашингтоні зустріч із представниками виробника систем Patriot - оборонної компанії Raytheon, повідомляє офіційний веб-портал Президента України.

"Обговорили спроможності виробництва компанії Raytheon, можливі шляхи нашої співпраці для зміцнення протиповітряної оборони й збільшення далекобійних можливостей України та перспективи українсько-американського виробництва. Існують рішення, які можуть посилити захист життя в Україні. Працюємо на всіх рівнях, щоб забезпечити їх реалізацію", - написав про цю зустріч Зеленський в офіційному телеграм-каналі.

Зеленський поінформував про актуальну ситуацію в Україні, зокрема про те, що Росія не досягає жодної зі своїх цілей, саме тому посилює удари по цивільній інфраструктурі та людях, зокрема б’є по енергетичній системі, застосовуючи понад 500 дронів і десятки ракет за добу.

Представники компанії Raytheon висловили співчуття українцям, які втратили своїх рідних та близьких через російські удари, і запевнили в готовності підтримати Україну зі свого боку.

Теги: #зеленський #сша #raytheon

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:47 17.10.2025
Зеленський поінформував представників Lockheed Martin про потреби України в системах ППО і літаках F-16

Зеленський поінформував представників Lockheed Martin про потреби України в системах ППО і літаках F-16

09:42 17.10.2025
Зустріч Зеленського і Трампа заплановано на 20:00 за київським часом

Зустріч Зеленського і Трампа заплановано на 20:00 за київським часом

02:48 17.10.2025
Безпека може бути гарантована, якщо домовленості, зокрема у Вашингтоні, будуть реалізовані - Зеленський

Безпека може бути гарантована, якщо домовленості, зокрема у Вашингтоні, будуть реалізовані - Зеленський

01:52 17.10.2025
Українська урядова делегація завершила робочий візит у США і прямує до Словаччини - ЗМІ

Українська урядова делегація завершила робочий візит у США і прямує до Словаччини - ЗМІ

01:36 17.10.2025
Орбан оголосив, що підготовка зустрічі Трампа й Путіна в Угорщині вже йде

Орбан оголосив, що підготовка зустрічі Трампа й Путіна в Угорщині вже йде

00:53 17.10.2025
Трамп припустив, що зустріч з Путіним в Угорщині може відбутися впродовж двох тижнів

Трамп припустив, що зустріч з Путіним в Угорщині може відбутися впродовж двох тижнів

00:10 17.10.2025
Трамп припустив, що зустріч з Путіним в Угорщині може відбутися впродовж двох тижнів

Трамп припустив, що зустріч з Путіним в Угорщині може відбутися впродовж двох тижнів

22:55 16.10.2025
Зеленський: від зустрічі з Трампом очікуємо, що імпульс, який спрацював на Близькому Сході допоможе закінчити війну РФ проти України

Зеленський: від зустрічі з Трампом очікуємо, що імпульс, який спрацював на Близькому Сході допоможе закінчити війну РФ проти України

22:08 16.10.2025
Літак із Зеленським приземлився у США

Літак із Зеленським приземлився у США

01:39 16.10.2025
Трамп планує обговорити з Зеленським намір України піти в наступ

Трамп планує обговорити з Зеленським намір України піти в наступ

ВАЖЛИВЕ

Екстрені відключення е/е в Києві та низці областей - ДТЕК та обленерго

Сили безпілотних систем уразили за добу 1103 ворожі цілі

Генштаб зафіксував впродовж доби 178 бойових зіткнень

Трамп домовився про зустріч з Путіним у Будапешті для обговорення можливості припинення війни в Україні

"Укренерго" обмежить потужність промспоживачам по всій Україні в п'ятницю з 7:00 до 20:00

ОСТАННЄ

Екстрені відключення е/е в Києві та низці областей - ДТЕК та обленерго

На Одещині водій наїхав на пересувний блокпост, двоє військових загинули

ПС ЗСУ: Збито/подавлено 35 ворожих БПЛА із 70, є влучання на 10 локаціях

Сили безпілотних систем уразили за добу 1103 ворожі цілі

Одна людина постраждала внаслідок ворожих ударів КАБами по Сумах

Генштаб зафіксував впродовж доби 178 бойових зіткнень

Російський дрон поранив поліцейського у Запорізькій області

Окупанти втратили впродовж доби 730 військовослужбовців - Генштаб

Поки триватиме запуск Офісу Військового омбудсмана, можливі затримки з опрацюванням скарг військових та членів їх родин - Решетилова

17 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА