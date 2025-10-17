Зеленський і представники оборонної компанії Raytheon обговорили можливості для посилення української ППО

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський провів у Вашингтоні зустріч із представниками виробника систем Patriot - оборонної компанії Raytheon, повідомляє офіційний веб-портал Президента України.

"Обговорили спроможності виробництва компанії Raytheon, можливі шляхи нашої співпраці для зміцнення протиповітряної оборони й збільшення далекобійних можливостей України та перспективи українсько-американського виробництва. Існують рішення, які можуть посилити захист життя в Україні. Працюємо на всіх рівнях, щоб забезпечити їх реалізацію", - написав про цю зустріч Зеленський в офіційному телеграм-каналі.

Зеленський поінформував про актуальну ситуацію в Україні, зокрема про те, що Росія не досягає жодної зі своїх цілей, саме тому посилює удари по цивільній інфраструктурі та людях, зокрема б’є по енергетичній системі, застосовуючи понад 500 дронів і десятки ракет за добу.

Представники компанії Raytheon висловили співчуття українцям, які втратили своїх рідних та близьких через російські удари, і запевнили в готовності підтримати Україну зі свого боку.