08:18 17.10.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 178 бойових зіткнень

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 178 бойових зіткнень. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 п’ятниці. 

"Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, 42 ракетами та 100 авіаційних ударів, скинувши 206 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4 553 обстріли, з них 118 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 184 дрони-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

