Інтерфакс-Україна
Події
20:24 16.10.2025

Трамп закінчив розмову з Путіним, вона була "позитивною і продуктивною"

1 хв читати
Трамп закінчив розмову з Путіним, вона була "позитивною і продуктивною"

Президент США Дональд Трамп закінчив тривалу розмову з Володимиром Путіним, як повідомляє Sky News з посиланнями на Білий Дім, вона була "позитивною і продуктивною".

"Дональд Трамп заявив, що його розмова з Володимиром Путіним була "дуже продуктивною" і що з російським лідером було досягнуто "значного прогресу", - повідомляє мовник.

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп повідомив про початок тривалої розмови з Володимиром Путіним, за підсумками якої пообіцяв розповісти про її зміст.

Як повідомлялось, Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні у п'ятницю, 17 жовтня.

 

Теги: #трамп #рф #президент

