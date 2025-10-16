Трамп закінчив розмову з Путіним, вона була "позитивною і продуктивною"

Президент США Дональд Трамп закінчив тривалу розмову з Володимиром Путіним, як повідомляє Sky News з посиланнями на Білий Дім, вона була "позитивною і продуктивною".

"Дональд Трамп заявив, що його розмова з Володимиром Путіним була "дуже продуктивною" і що з російським лідером було досягнуто "значного прогресу", - повідомляє мовник.

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп повідомив про початок тривалої розмови з Володимиром Путіним, за підсумками якої пообіцяв розповісти про її зміст.

Як повідомлялось, Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні у п'ятницю, 17 жовтня.