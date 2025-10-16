Українська делегація у Вашингтоні обговорила з головою Комітету з фінансових послуг Палати представників США кроки, як змусити РФ зупинити війну - Єрмак

Фото: https://t.me/ermaka2022

Українська делегація у Вашингтоні провела зустріч із головою Комітету з фінансових послуг Палати представників США - конгресменом Френчем Хіллом, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Це була відверта розмова про те, як змусити агресора припинити війну. Конгресмен зазначив: поточних санкцій замало, щоб зламати хребет російській економіці. Тіньовий флот дозволяє Кремлю фінансувати війну, продаючи нафту в обхід обмежень. Нафтодолари продовжують перетворюватися на ракети, що летять на українські міста", - написав Єрмак у телеграм-каналі у четвер.

Конгресмен також зазначив, що президент США Дональд Трамп готовий до рішучих дій, однак досягти значного ефекту можна лише діючи синхронно з Європою.

Окрім того, Хілл підтримав ідею ЄС про надання Україні позики для закупівлі зброї із залученням заморожених російських активів, яка повертатиметься лише після виплати Росією воєнних репарацій.