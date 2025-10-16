Інтерфакс-Україна
Події
14:25 16.10.2025

Генштаб ЗСУ: В операції у Покровському районі втрати ворога досягли 14 тис. осіб, ЗСУ звільнили 182,8 кв. км території

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Сили оборони в межах стабілізаційних та контрдиверсійних заходів у Покровському районі (Донецька обл.), що тривають з 21 серпня, знешкодили щонайменше майже 14 тис. російських окупантів та звільнили 182,8 кв. км території, повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

"На території Покровського району Донецької області Сили оборони України проводять як стабілізаційні та контрдиверсійні заходи, зокрема на території міста Покровськ та в його околицях, так і заходи активної оборони", - йдеться у повідомленні Генштабу у телеграм-каналі у четвер.

Повідомляється, що загалом в ході цієї операції з 21 серпня 2025 року Сили оборони знешкодили щонайменше 13 945 російських окупантів (зокрема 8402 - безповоротні, 5419 - поранені, 124 - полонені). Українські захисники звільнили 182,8 кв. км території Покровського району Донецької області. Ще 230,1 кв. км зачищено від ДРГ противника.

Також ворог втратив 1289 од. озброєння і військової техніки, серед них 32 танки, 101 ББМ, 154 артсистеми, 5 РСЗВ, 435 од. автотранспорту, 562 - мототехніки, а також понад 4 тис. БпЛА.

