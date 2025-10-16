Інтерфакс-Україна
12:26 16.10.2025

В Україні в найближчу добу без опадів, у суботу помірні дощі

В Україні в п'ятницю, 17 жовтня, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі 2-7° тепла, на сході та південному сході країни заморозки на поверхні ґрунту 0-3°. Вдень 9-14° тепла.

В Києві без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 12-14°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 17 жовтня в Києві була зафіксована у 2018 році і склала 24° тепла, найнижча вночі – 5,8° нижче нуля в 1976 році.

У суботу, 18 жовтня, вночі у західних областях невеликий дощ. Вдень в Україні, крім південного сходу, помірні, на Одещині значні дощі.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°.

В Києві вночі без опадів, вдень дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 12-14°.

