19:41 15.10.2025

Шмигаль: Ми продовжимо удари вглиб РФ, тип ракет назвуть президенти Трамп та Зеленський

Міністр оборони України Денис Шмигаль адвокатує щодо глибоких ударів України по території Росії і говорить, що тип ракет, які можуть продати Україні США, назвуть президенти Дональд Трамп та Володимир Зеленський.

Так він відповів у середу в Брюсселі на пресконференції на запитання щодо продажу США ракет Томагавк.

Аргументувавши законність нанесення ударів вглиб Росії, які спрямовані проти нафтопереробних заводів, проти військової інфраструктури, яка приносить додаткові гроші та забезпечує логістику для підтримки війни в Україні, Шмигаль сказав: "Це гуманітарні операції, тому що ми дуже точні у наших операціях, ретельно розглядаємо та проводимо ці операції. Але цього недостатньо, щоб тиснути на Росію, щоб зупинити цю війну, привести Путіна за стіл переговорів. Нам потрібно зробити більше. І це має бути поєднання санкцій, атак в глиб, тиску на передовій. Тож атаки глибокого удару повинні поєднуватися зі зброєю глибокого удару, ракетами наших партнерів. Ми обговорюємо всі типи ракет глибокого удару. Але конкретні назви та конкретні дані оголосять президенти, тобто президент України та президент Сполучених Штатів, або лідери інших країн, якщо це будуть інші партнери, які постачатимуть Україні ракети глибокого удару для продовження наших операцій та посилення тиску на Росію".

Як відомо, президенти зустрінуться у п’ятницю і темою обговорення також буде продаж Томагавків.

Шмигаль також розповів, що успішні результати операцій глибокого удару наразі Україна забезпечує за допомогою власних безпілотників глибокого удару. "Ми підрахували, що знищили 20% нафтопереробних заводів на території Росії. І це призвело до дефіциту газу та бензину на їхніх заправках. Ми можемо побачити черги автомобілів там, у Росії. І ми продовжуватимемо такі операції", - запевнив міністр оборони України.

