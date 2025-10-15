Інтерфакс-Україна
Події
19:33 15.10.2025

Зеленський: Порядок денний нашої зустрічі з Трампом дуже змістовний

1 хв читати
Зеленський: Порядок денний нашої зустрічі з Трампом дуже змістовний

Українська сторона підготувала військову й економічну частину перед зустріччю з президентом США Дональдом Трампом, порядок денний цієї зустрічі дуже змістовний, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Підготували вже й нашу частину домашньої роботи перед зустріччю з президентом Трампом – військову частину, частину також нашу економічну. Всі деталі. Все є. Порядок денний нашої зустрічі з президентом Америки дуже змістовний, і я дякую всім, хто допомагає", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

Президент додав, що це реально може наблизити завершення війни, оскільки в США є можливість такого глобального впливу. Водночас, Зеленський зауважив, що Україна робить усе, "щоб інші у світі були по один бік з нами в цій роботі".

 

Теги: #трамп #зустріч #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:45 15.10.2025
Україна синхронізує в свої юрисдикції новий пакет санкцій від Британії - Зеленський

Україна синхронізує в свої юрисдикції новий пакет санкцій від Британії - Зеленський

19:35 15.10.2025
В Україні є потенціал, щоб масштабувати далекобійні можливості - Зеленський

В Україні є потенціал, щоб масштабувати далекобійні можливості - Зеленський

16:53 15.10.2025
Геґсет: Під керівництвом Трампа війні РФ проти Україні буде покладено край

Геґсет: Під керівництвом Трампа війні РФ проти Україні буде покладено край

14:31 15.10.2025
Керівник СЗР доповів щодо російського плану військової експлуатації території Білорусі - Зеленський

Керівник СЗР доповів щодо російського плану військової експлуатації території Білорусі - Зеленський

12:55 15.10.2025
УЗАГАЛЬНЕННЯ: Зеленський створив в Одесі міську військову адміністрацію та призначив Лисака її керівником

УЗАГАЛЬНЕННЯ: Зеленський створив в Одесі міську військову адміністрацію та призначив Лисака її керівником

12:34 15.10.2025
Зеленський підписав указ про утворення військової адміністрації Одеси

Зеленський підписав указ про утворення військової адміністрації Одеси

12:32 15.10.2025
Президент звільнив Лисака з посади глави Дніпропетровської ОДА та призначив начальником Одеської МВА

Президент звільнив Лисака з посади глави Дніпропетровської ОДА та призначив начальником Одеської МВА

12:30 15.10.2025
Зеленський призначив Владислава Гайваненка т.в.о голови Дніпропетровської ОДА

Зеленський призначив Владислава Гайваненка т.в.о голови Дніпропетровської ОДА

09:46 15.10.2025
Україна та Франція скоординували позиції перед засіданням Євроради наступного тижня

Україна та Франція скоординували позиції перед засіданням Євроради наступного тижня

22:51 14.10.2025
Трамп заявив, що предметом обговорення під час зустрічі з Зеленським в п'ятницю буде надання ракет Tomahawk

Трамп заявив, що предметом обговорення під час зустрічі з Зеленським в п'ятницю буде надання ракет Tomahawk

ВАЖЛИВЕ

В Україні є потенціал, щоб масштабувати далекобійні можливості - Зеленський

Аварійні відключення світла по всій Україні, за винятком Донеччини та Чернігівщини

Екстрені відключення е/е введено в Києві та низці областей

Рютте: НАТО надасть "Рамштайну" всю необхідну підтримку

Гілі: За 8 місяців роботи "Рамштайну" під керівництвом Лондона та Берліна взято зобов’язань на 50 млрд фунтів стерлінгів

ОСТАННЄ

Український виконавець Дорн заявляє, що виїхав з України за декілька днів до початку повномасштабної війни

Шмигаль повідомив про підписання Меморандуму про взаєморозуміння щодо Нордично-Балтійської навчальної ініціативи

Шмигаль: Ми продовжимо удари вглиб РФ, тип ракет назвуть президенти Трамп та Зеленський

У Тернополі затримано групу військових, причетних до насильницьких та майнових злочинів - поліція

У створенні єдиного ППО-щита на заході України є зрушення - голова делегації Ради у ПА НАТО

Пісторіус: Ми інтенсифікуємо співпрацю між "оборонкою" ФРН та України та започатковуємо ініціативу з модернізації поставленого ЗСУ озброєння

Міський голова Дніпрорудного загинув у російському полоні через катування

Ізраїль не буде вести переговори щодо другої фази мирної угоди, поки ХАМАС не поверне всіх загиблих заручників

Стефанчук - членам парламенту Великої Британії: РФ не реагує на дипломатію — лише на силу

Рютте – Шмигалю: Ми продовжимо вас підтримувати

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА