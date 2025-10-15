Зеленський: Порядок денний нашої зустрічі з Трампом дуже змістовний

Українська сторона підготувала військову й економічну частину перед зустріччю з президентом США Дональдом Трампом, порядок денний цієї зустрічі дуже змістовний, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Підготували вже й нашу частину домашньої роботи перед зустріччю з президентом Трампом – військову частину, частину також нашу економічну. Всі деталі. Все є. Порядок денний нашої зустрічі з президентом Америки дуже змістовний, і я дякую всім, хто допомагає", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

Президент додав, що це реально може наблизити завершення війни, оскільки в США є можливість такого глобального впливу. Водночас, Зеленський зауважив, що Україна робить усе, "щоб інші у світі були по один бік з нами в цій роботі".