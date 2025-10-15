Інтерфакс-Україна
Події
18:52 15.10.2025

Рютте – Шмигалю: Ми продовжимо вас підтримувати

Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/11766

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив міністра оборони України Дениса Шмигаля в подальшій підтримці союзниками зусиль України в її протистоянні російській агресії.

Про це він заявив у спільному зі Шмигалем до преси підході, який вперше приймає участь у заходах НАТО як на посаді міністра оборони, так і під час свого прем’єрства.

"Ми щойно провели дуже успішну зустріч Контактної групи з питань оборони України (UDCG) під керівництвом Джона Гілі з Великої Британії та Бориса Пісторіуса з Німеччини. Виступили 19 країн, і всі вони оголосили, що постачатимуть Україні через PURL, чи інші ініціативи, необхідне озброєння. Тож я вважаю, що це був дуже хороший день, але ще багато чого потрібно зробити, бо ми маємо допомогти вам пережити зиму, ми маємо чітко дати Путіну зрозуміти, що він ніколи не зможе перемогти, і що ми продовжуватимемо вас підтримувати", - запевним Рютте.

За його словами, НАТО "чітко ставить пріоритетом те, щоб Україна сьогодні залишалася якомога сильнішою у боротьбі, забезпечуючи, щоб усі союзники, а також партнери поза НАТО надавали Україні все можливе, щоб переконатися, що у вас є те, що вам потрібно, як у летальних, так і нелетальних системах протиповітряної оборони тощо". "Нещодавно ми отримали гарні новини від США про те, що вони вирішили знову постачати Україні все військове спорядження та військові комплекти, які можуть надати лише США. І альтернативи немає", - наголосив генсек НАТО.

Рютте знову повідомив, що на додаток до шести союзників, які взяли на себе зобов’язання в рамках PURL – Нідерландів, Німеччини, Канади, Швеції, Норвегії та Данії, до цієї ініціативи долучилися інші союзники. "За результатами сьогоднішньої зустрічі ми маємо понад половину всіх союзників, тобто понад 16-17 союзників, які зараз зобов’язуються щодо PURL", - повторив він вже озвучену інформацію. Проте генсек не назвав, які саме країни долучилися.

