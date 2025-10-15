Інтерфакс-Україна
Події
17:24 15.10.2025

Рютте: НАТО надасть "Рамштайну" всю необхідну підтримку

1 хв читати
Рютте: НАТО надасть "Рамштайну" всю необхідну підтримку

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевняє, що організація Північноатлантичного договору надасть Координаційній групі з оборони Україні, так званому "Рамштайну" (UDCG), всю необхідну допомогу для подальшої ефективної роботи.

Про це він сказав у середу в ході вступних промов на відкритті засідання Групи.

"Я обговорив з міністром Гілі та міністром Пісторіусом, як НАТО може найкраще допомогти UDCG. І персонал НАТО надасть всю необхідну підтримку. Ми будемо допомагати в усіх напрямках, від проведення таких зустрічей, як ця, до надання найкращих доступних даних та аналізу. І разом з Україною, Великою Британією, Німеччиною та за вашої підтримки ми зробимо UDCG більш ефективною у забезпеченні того, що потрібно Україні", - повідомив Рютте.

Генсек запевнив, що "з нетерпінням чекає на співпрацю з усіма, щоб забезпечити максимально передбачувану та ефективну нашу підтримку України". "Ми всі маємо тут відіграти свою роль. Члени НАТО зобов’язалися збільшити наші витрати на оборону та підтримку України. І ми знаємо, що підтримка самої України, до речі, буде врахована в їхніх оборонних витратах… І я сподіваюся, що сьогодні ми зможемо оголосити про подальші значні внески, спираючись на успішну зустріч міністрів оборони сьогодні вранці", - наголосив він.

Теги: #рютте #нато #допомога_україні

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:38 15.10.2025
Союзники по НАТО підтвердили подальше збільшення інвестицій в оборону та нарощування виробництва

Союзники по НАТО підтвердили подальше збільшення інвестицій в оборону та нарощування виробництва

16:06 15.10.2025
Рютте: Більше половини союзників по НАТО долучилися до ініціативи PURL

Рютте: Більше половини союзників по НАТО долучилися до ініціативи PURL

15:51 15.10.2025
Рютте не коментує можливий продаж США Україні Tomahawk, але вітає майбутню зустріч Трампа з Зеленським

Рютте не коментує можливий продаж США Україні Tomahawk, але вітає майбутню зустріч Трампа з Зеленським

11:29 15.10.2025
Рютте і Гегсет очікують розширення учасників ініціативи PURL

Рютте і Гегсет очікують розширення учасників ініціативи PURL

09:48 15.10.2025
Союзники по НАТО обговорять подальшу підтримку України, збільшення витрат на оборону та нарощування виробництва в сфері оборони - Рютте

Союзники по НАТО обговорять подальшу підтримку України, збільшення витрат на оборону та нарощування виробництва в сфері оборони - Рютте

09:22 15.10.2025
Велика Британія доставить Україні цього року понад 100 тис дронів - Гілі

Велика Британія доставить Україні цього року понад 100 тис дронів - Гілі

14:17 13.10.2025
ЄС працює над виділенням додаткових EUR100 млн на зимову підтримку України - Каллас

ЄС працює над виділенням додаткових EUR100 млн на зимову підтримку України - Каллас

13:11 13.10.2025
Рютте: Росія шпигує за союзниками

Рютте: Росія шпигує за союзниками

19:47 06.10.2025
Ізраїль передав Київській обласній лікарні систему очищення води

Ізраїль передав Київській обласній лікарні систему очищення води

16:07 06.10.2025
Нідерланди внесуть EUR55 млн до Світового банку для підтримки України – прем’єр

Нідерланди внесуть EUR55 млн до Світового банку для підтримки України – прем’єр

ВАЖЛИВЕ

Гілі: За 8 місяців роботи "Рамштайну" під керівництвом Лондона та Берліна взято зобов’язань на 50 млрд фунтів стерлінгів

Рютте: Більше половини союзників по НАТО долучилися до ініціативи PURL

Жодних скорочень виплат військовим у 2026 році не буде - нардеп

Керівник СЗР доповів щодо російського плану військової експлуатації території Білорусі - Зеленський

ВАКС закрив справу ексміністра Пивоварського за термінами давності

ОСТАННЄ

Норвегія планує виділити 2 млрд норвезьких крон на придбання військової техніки для України у 2026 р.

Шмигаль на "Рамштайні" закликав партнерів допомогти в покритті половини оборонних потреб на 2026 р. та терміново передати додаткові системи ППО

Міністр оборони Німеччини оголосив про додаткову військову допомогу Україні на понад EUR2 млрд

McDonald’s відкрив 49-й ресторан у Києві

Шмигаль на "Рамштайні" назвав пріоритети на 2025-26 рр.: PURL, українська зброя, далекобійна артилерія

Гілі: За 8 місяців роботи "Рамштайну" під керівництвом Лондона та Берліна взято зобов’язань на 50 млрд фунтів стерлінгів

Найпопулярнішими професіями серед зарахованих аспірантів є комп'ютерні науки, економіка і медицина

Геґсет: Під керівництвом Трампа війні РФ проти Україні буде покладено край

Якщо Кремль не зупинити, гібридна агресія проти ЄС і НАТО буде лише посилюватись, – Буданов

Глава Пентагону на "Рамштайні": Настав час для всіх країн НАТО перейти від слів до дій та інвестувати в PURL

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА