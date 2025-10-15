Рютте: НАТО надасть "Рамштайну" всю необхідну підтримку

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевняє, що організація Північноатлантичного договору надасть Координаційній групі з оборони Україні, так званому "Рамштайну" (UDCG), всю необхідну допомогу для подальшої ефективної роботи.

Про це він сказав у середу в ході вступних промов на відкритті засідання Групи.

"Я обговорив з міністром Гілі та міністром Пісторіусом, як НАТО може найкраще допомогти UDCG. І персонал НАТО надасть всю необхідну підтримку. Ми будемо допомагати в усіх напрямках, від проведення таких зустрічей, як ця, до надання найкращих доступних даних та аналізу. І разом з Україною, Великою Британією, Німеччиною та за вашої підтримки ми зробимо UDCG більш ефективною у забезпеченні того, що потрібно Україні", - повідомив Рютте.

Генсек запевнив, що "з нетерпінням чекає на співпрацю з усіма, щоб забезпечити максимально передбачувану та ефективну нашу підтримку України". "Ми всі маємо тут відіграти свою роль. Члени НАТО зобов’язалися збільшити наші витрати на оборону та підтримку України. І ми знаємо, що підтримка самої України, до речі, буде врахована в їхніх оборонних витратах… І я сподіваюся, що сьогодні ми зможемо оголосити про подальші значні внески, спираючись на успішну зустріч міністрів оборони сьогодні вранці", - наголосив він.