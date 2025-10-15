Невелике потепління прийде в Україну наближчими днями, приморозки не припиняться, дощів не буде

Укргідрометцентр прогнозує погоду без опадів по всій Україні 16 та 17 жовтня.

У четвер на Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Вночі 1-6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі 0-3°; вдень 7-12° тепла.

В Києві 16 жовтня також без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень близько 10°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 16 жовтня найтепліше було у 2018р (+23,4°С), найхолодніше в 1976р (-4,9°С).

У п'ятницю вітер очікується південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, на сході та південному сході країни заморозки на поверхні ґрунту 0-3°; вдень 9-14° тепла.

В Києві 17 жовтня без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 11-13°.