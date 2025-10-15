Інтерфакс-Україна
Події
10:55 15.10.2025

Аварійні відключення наразі не застосовуються в жодному регіоні – "Укренерго"

Станом на ранок 15 жовтня через складну ситуацію в енергосистемі внаслідок попередніх російських ударів у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, а також частково у Кіровоградській і Черкаській областях застосовувалися аварійні відключення.

"На зараз ці обмеження не застосовуються у жодному регіоні", - повідомила НЕК "Укренерго" в середу.

На Чернігівщині, за командою місцевого обленерго, сьогодні застосовуються три черги погодинних відключень.

"Це – наслідок систематичних атак ворога на енергетичну інфраструктуру регіону упродовж кількох попередніх тижнів. Аварійно-відновлювальні роботи в регіоні тривають", -пояснив системний оператор.

За інформацією НЕК, у ніч на середу ворог вкотре завдав дронових ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах. Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у кількох областях, зокрема на Дніпропетровщині. Аварійно-відновлювальні роботи в усіх постраждалих регіонах вже розпочалися. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Крім того, як повідомили в "Укренерго", споживання електроенергії в Україні демонструє тенденцію до зростання і станом на 7:30 середи воно було на 4% вищим, ніж в цей самий час попереднього дня, у вівторок.

Своєю чергою, 14 жовтня добовий максимум споживання було зафіксовано увечері і він був на 2,2% вищим, ніж максимум попереднього дня – у понеділок, 13 жовтня.

В НЕК пояснили, що причиною таких змін є подальше похолодання на всій території країни та використання споживачами електрообігрівачів перед початком опалювального сезону.

Теги: #аварійні_відключення #укренерго

