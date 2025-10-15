Інтерфакс-Україна
Події
10:42 15.10.2025

Нідерланди виділять ще EUR90 млн на дрони для України – міністр оборони

Фото: https://www.facebook.com

Нідерланди оголосять про ще один пакет підтримки в розмірі EUR90 млн на дрони для України.

Про це заявив у середу в Брюсселі на зустріч міністрів оборони країн-членів НАТО міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс (Ruben Brekelmans).

"Наша підтримка України важливіша, ніж будь-коли. Ми майже щодня бачимо потужні повітряні атаки на енергетичну інфраструктуру в Україні. Українці сказали мені минулими вихідними, що майбутня зима буде найважчою досі, і я думаю, що нам потрібно забезпечити безперервний потік підтримки Україні. І Нідерланди роблять більше, ніж будь-коли. Кілька днів тому я оголосив про 200 млн підтримки. Сьогодні я оголошу про ще один пакет підтримки на 90 млн для дронів, як розвідувальних, так і ударних, тому що ми бачимо, що Україна, промисловість України, все ще має потенціал для виробництва більше, і тому ми інвестуємо ще 90 мільйонів, щоб зробити це", - заявив він.

Крім того, Брекельманс вважає важливим змінити "основну динаміку, бо Путін тепер відчуває, що він виграє з кожним днем, продовжуючи російську агресію в Україні, і "ми повинні гарантувати, що ціна для Путіна зростає".

"Це означає стабільний потік, а також довгострокові зобов'язання перед Україною, коли йдеться про військову підтримку, як двосторонню, так і за допомогою інших засобів, таких як заморожені активи. Ми повинні підтримувати Україну з можливостями для глибокого удару, щоб витрати для Росії зростали, але також нам потрібно переконатися, що шляхом посилення санкцій, посиленням економічного тиску на Росію Путін відчує, що він не може продовжувати так, і що ми, зрештою, разом з Україною переможемо", - сказав міністр оборони Нідерландів.

За його словами, Нідерланди підтримають надання Україні далекобійних ракет "Томагавк".

"Це вирішувати США, але якщо Сполучені Штати вирішать надати ракети "Томагавк", ми обов'язково це підтримаємо", - наголосив Брекельманс.

