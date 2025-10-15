Інтерфакс-Україна
Події
08:42 15.10.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 182 бойові зіткнення

1 хв читати
Генштаб зафіксував впродовж доби 182 бойові зіткнення
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 182 бойові зіткнення. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 середи. 

"Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару однією ракетою та 101 авіаційного удару, скинувши 225 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4429 обстрілів, з них 85 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5256 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

