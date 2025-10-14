Кабмін збільшив до 6 місяців строки виплати компенсацій за працевлаштування переселенців на прифронтових територіях

Кабінет міністрів України збільшив з трьох до шести місяців строки виплати компенсацій за працевлаштування внутрішньо переміщених людей на прифронтових територіях.

"Подати заявку стало простіше: можна звертатися до центру зайнятості за фактичним місцем ведення діяльності. Ми хочемо, щоб допомога була максимально доступною: бізнес мав підтримку, люди - роботу, а громади - вистояли", - написала директор Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк в мережі Facebook.

Вона нагадала, що держава компенсує 8 тис. грн за кожну офіційно працевлаштовану внутрішньо переміщену людину.

За її словами, з початку повномасштабного вторгнення завдяки цій компенсаційній програмі роботу отримали понад 58 тис. людей, які були вимушені покинути свої домівки, з них цього року - вже більше 12 тис.

Зазначається, що Державна служба зайнятості також стимулює роботодавців наймати: ветеранів і ветеранок, людей з інвалідністю, молодь без досвіду і зареєстрованих шукачів роботи.

"З 2022 року бізнес отримав компенсацій на суму понад 1,7 млрд грн, з яких майже 700 млн грн - у 2025 році. Працевлаштовано майже 100 тис людей", - написала вона.

Серед іншого Жовтяк звернула увагу на те, що для прифронтових громад є ще такі опції підтримки: до 500 тис. грн збільшений максимальний розмір гранту "Власна справа" для започаткування або розвитку бізнесу; до 16 тис. грн збільшено оплату праці за суспільно корисні роботи ("Армія відновлення").

Як повідомлялося, у вересні Кабінет міністрів ввів додаткову одноразову виплату 2 тис. грн до допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які безперервно працювали протягом шестимісячного періоду.