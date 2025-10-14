Інтерфакс-Україна
Події
14:35 14.10.2025

Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись до 1,6 км у Покровському районі - Сирський

Фото: https://t.me/osirskiy

У Покровському районі Донецької області українські воїни за минулу добу провели знищення російських окупантів на території у 3,4 кв км та на окремих напрямках просунулись до 1,6 км, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Попри невдалі намагання ворога просунутися на деяких напрямках, нашими воїнами протягом минулої доби проведено пошук та знищення противника на території 3,4 кв км Покровського району Донецької області. Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись до 1,6 км", - написав він у Facebook.

Сирський подякував українським захисникам, які нищать ворога, відзначивши захисників зі складу 33 окремого штурмового полку та 253 батальйону.

За словами головкома, загалом за час Добропільський операції, станом на 06:00 13 жовтня 2025 року, звільнено 182,4 кв км, 224,7 кв км - зачищено від ДРГ противника.

Теги: #війна #сирський #донеччина

