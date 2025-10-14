Інспектор Львівської митниці отримував "відкати" за безмитне ввезення "Саrtier", "Van Cleef" та "Hermes"

Фото: https://t.me/pgo_gov_ua

Правоохоронці затримали інспектора Львівської таможні, який отримував "відкати" за безмитне ввезення ювелірних виробів з Польщі, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Державний інспектор відділу протидії незаконному переміщенню наркотиків і зброї управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці вимагав та одержав від мешканця Львівщини $15 тис.", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі у вівторок.

За цю суму, як зазначають в прокуратурі, службовець забезпечив безперешкодне ввезення з Республіки Польща ювелірних виробів відомих брендів без сплати митних платежів.

Окрім цього, за попередньою інформацією, він інструктував, як приховати цей товар від митного контролю при ввезенні в Україну.

"Зокрема, мова йшла про вироби "Саrtier", "Van Cleef" та "Hermes". Розмір неправомірної вигоди складав 4% від фактичної вартості товарів, які перевозилися", - наголошують в Офісі генпрокурора.

Інспектора було затримано після отримання останньої частини "відкату" – $10 тис.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури інспектору повідомлено про підозру у одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

На даний час підозрюваного відсторонено від посади. Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави.

Слідчі дії тривають, встановлюються всі особи, причетні до протиправної діяльності.

Досудове розслідування – Львівське районне управління №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області, оперативний супровід – Управління СБУ у Львівській області. Викриття злочину здійснювалось спільно з відділом внутрішнього контролю Львівської митниці.