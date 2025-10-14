Окупанти 22 рази обстріляли Чернігівщину за добу, в Семенівці є загиблий, під Ніжином горить нафтобаза
Житель Семенівки (Чернігівська обл.) загинув внаслідок дронової атаки по місту минулої доби, ще одна місцева жителька отримала поранення, повідомляє голова Чернігівської обласної військової адміністрації Вячеслав Чаус.
"Учора вранці у Семенівці російський FPV-дрон вдарив по місцевому магазину, убивши 29-річного місцевого жителя. Поранень зазнала 71-річна жінка – їй надано необхідну допомогу, зараз вона перебуває в лікарні у стабільному стані. Після вибуху приміщення магазину загорілось, рятувальники ліквідували пожежу. Протягом дня у місті внаслідок повторних атак пошкоджено два будинки", - написав Чаус в телеграм у вівторок вранці.
Також, за його словами, ввечері у Ніжинському районі ворог хвилею дронів атакував один з об’єктів цивільної інфраструктури. Виникла пожежа, підрозділи ДСНС працюють над її ліквідацією, повідомив голова обладміністрації.
Оперативне командування "Північ" станом на ранок вівторка повідомило про пожежі на нафтобазі у Ніжинському районі. "У Ніжинському районі після влучання чотирьох ударних дронів сталась пожежа на нафтобазі", - йдеться в повідомленні.
За даними ОК "Північ", з 8 ранку 13 жовтня по ранок 14 жовтня російська армія 22 рази обстріляла Чернігівську область. Всього зафіксовано 84 вибухи. Ворог атакував Новгород-Сіверський, Корюківський та Ніжинський райони. Про інших жертв обстрілів, крім як в Семенівці, не повідомляється.
Крім того, російські війська здійснили майже 110 обстрілів по 37 населених пунктах в 15 територіальних громадах Сумської області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах, у Сумській громаді пошкоджено нежитлові приміщення.