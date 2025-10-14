Інтерфакс-Україна
Події
11:19 14.10.2025

Окупанти 22 рази обстріляли Чернігівщину за добу, в Семенівці є загиблий, під Ніжином горить нафтобаза

Фото: https://t.me/chernigivskaODA

Житель Семенівки (Чернігівська обл.) загинув внаслідок дронової атаки по місту минулої доби, ще одна місцева жителька отримала поранення, повідомляє голова Чернігівської обласної військової адміністрації Вячеслав Чаус.

"Учора вранці у Семенівці російський FPV-дрон вдарив по місцевому магазину, убивши 29-річного місцевого жителя. Поранень зазнала 71-річна жінка – їй надано необхідну допомогу, зараз вона перебуває в лікарні у стабільному стані. Після вибуху приміщення магазину загорілось, рятувальники ліквідували пожежу. Протягом дня у місті внаслідок повторних атак пошкоджено два будинки", - написав Чаус в телеграм у вівторок вранці.

Також, за його словами, ввечері у Ніжинському районі ворог хвилею дронів атакував один з об’єктів цивільної інфраструктури. Виникла пожежа, підрозділи ДСНС працюють над її ліквідацією, повідомив голова обладміністрації.

Оперативне командування "Північ" станом на ранок вівторка повідомило про пожежі на нафтобазі у Ніжинському районі. "У Ніжинському районі після влучання чотирьох ударних дронів сталась пожежа на нафтобазі", - йдеться в повідомленні.

За даними ОК "Північ", з 8 ранку 13 жовтня по ранок 14 жовтня російська армія 22 рази обстріляла Чернігівську область. Всього зафіксовано 84 вибухи. Ворог атакував Новгород-Сіверський, Корюківський та Ніжинський райони. Про інших жертв обстрілів, крім як в Семенівці, не повідомляється.

Крім того, російські війська здійснили майже 110 обстрілів по 37 населених пунктах в 15 територіальних громадах Сумської області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах, у Сумській громаді пошкоджено нежитлові приміщення.

Теги: #загиблі #чернігівщина #обстріл

