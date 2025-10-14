У Харківській області 62 людини постраждали внаслідок обстрілів протягом доби

Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 8 населених пунктів області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов

"Внаслідок обстрілів постраждали 62 людини. У м. Харків травмувалися чоловіки 79 і 68 років, жінки 75, 73, 44, 69, 74 років, також гострої реакції на стрес зазнали 50 пацієнтів лікарні; у м. Куп’янськ постраждали 78-річна, 58-річна і 71-річна жінки та 57-річний, 72 річний чоловіки", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, усі споживачі, які були знеструмлені внаслідок ворожих обстрілів Харкова, вже знову зі світлом.