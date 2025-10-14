Глава МЗС Німеччини закликав Трампа посилити тиск на Путіна для завершення війни в Україні

Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав президента США Дональда Трампа після його успіху у посередництві у секторі Газа посилити тиск на Путіна з метою покласти край війні РФ в Україні, повідомляє Deutsche Welle.

За словами Вадефуля, Трамп "вніс вирішальний внесок у досягнення угоди по сектору Газа і Німеччина сподівається, що він зможе продовжити свої зусилля, щоб досягти переговорів між Росією та Україною", - цю заяву глава німецького зовнішньополітичного відомства зробив в понеділок під час зустрічі з болгарським колегою Георгом Георгієвим у Софії.

Міністр підкреслив, що Німеччина покладає великі надії на американську адміністрацію, оскільки Трамп "переконливо довів, що зацікавлений у укладенні мирних угод у різних точках світу". Вадефуль додав, що зараз важливо "зробити новий ривок в Україні, перш ніж там знову розгорнуться бойові дії у більш широкому масштабі".

Джерело: https://www.dw.com/ru/glava-mid-frg-prizval-trampa-usilit-davlenie-na-putina-posle-uspeha-v-gaze/a-74341867