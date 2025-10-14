Інтерфакс-Україна
00:05 14.10.2025

Усіх пацієнтів із пошкодженої лікарні у Харкові переведено до іншого медзакладу – мер

У Харкові всіх 57 пацієнтів, які перебували у лікарні під час удару російськими керованими авіабомбами (КАБами), переведено до іншого лікувального закладу, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Усіх 57-х пацієнтів, що знаходилися у лікарні на момент удару ворожими КАБами, переведено до іншого лікувального закладу. Їх додатково обстежують лікарі щодо поранень та гострої реакції на стрес", – повідомив Терехов у своєму телеграм-каналі.

