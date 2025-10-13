Інтерфакс-Україна
23:58 13.10.2025

Близько 30 тисяч абонентів залишилися без світла внаслідок ворожих авіаударів по Харкову

У Харкові близько 30 тис. абонентів залишилися без електропостачання внаслідок російського авіаудару, повідомив міський голова Ігор Терехов у коментарі журналістам.

"Крім того, було пошкоджено лінії електропередач. Кілька районів залишилися без електропостачання. Близько 30 тис. абонентів зараз перебувають без світла. Комунальні служби та енергетики працюють, щоб якнайшвидше все відновити. Ворог бʼє по енергетиці, трансформаторним підстанціям – намагається зробити все, щоб залишити нас без електропостачання", – зазначив Терехов, якого цитує пресслужба Харківської міськради.

За словами міського голови, попередньо було зафіксовано три удари керованими авіабомбами (КАБами). Внаслідок вибуху була пошкоджена одна з міських лікарень, де перебували пацієнти на стаціонарному лікуванні.

"Там було вибито понад 200 вікон. Четверо осіб зазнали поранень", – повідомив Терехов.

Джерело: https://t.me/citykharkivua/79835

Теги: #харків #атака #електропостачання

