19:18 13.10.2025

Зеленський після зустрічі з Каллас: Є прогрес щодо заморожених росактивів

Президент України Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із високим представником Європейського союзу із закордонних справ Каєю Каллас, під час якої сторони обговорили енергетику, 19-й пакет санкцій ЄС проти РФ, а також заморожені російські активи.

"Передусім ми обговорювали енергетику… Друге - ми обговорювали 19-й санкційний пакет, і тут дійсно також почнемо наближення позитивного рішення санкційного пакету…Обговорили також заморожені російські активи – тут є прогрес", - сказав Зеленський під час преспіходу у понеділок.

Також він обговорив із Каллас програму SAFE, і відкриття кластерів щодо вступу до ЄС.

"Я розумію, що є деякі представники, які поки що блокують, але це таке політичне блокування, і з цим треба працювати. Також ми очікуємо додаткових артилерійських снарядів", - додав президент.

У свою чергу, Каллас зазначила, що ЄС працює над 19-м пакетом санкцій, а також працює над пакетом підтримки України у енергетичній сфері.

Вона також закликала інші держави-члени ЄС долучитися до фінансування спеціального трибуналу для розгляду злочинів агресії РФ.

Окрім того, за її словами, Україна зробила багато, щоб виконати умови, необхідні для вступу в ЄС, і Європа працює, щоб просунутися у цьому питанні.

"Але також важливо, що ми працюємо над використанням заморожених активів через цей репараційний кредит. Зрозуміло, що Росія винна за шкоду, яку вона завдала Україні, і тому ми розробили цю схему репараційного кредиту, тож сподіваємося, що вона буде затверджена і Україна зможе використати ці кошти для своїх потреб", - наголосила Каллас.

Теги: #каллас #зустріч #зеленський

