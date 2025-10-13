Новопризначений президент BND попереджає про реальну небезпеку війни з Росією – ЗМІ

Новопризначений президент Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Мартін Єґер (Martin Jäger) попередив про реальну небезпеку військового конфлікту з Росією, яка хоче підірвати НАТО і дестабілізувати демократії в Європі, про це він заявив на слуханнях у Бундестазі, пише у понеділок Die Ziet.

За інформацією, Єґер висловився в рамках публічних слухань, під час яких керівники трьох федеральних спецслужб виступили в Бундестазі з публічною заявою щодо поточної загрози на засіданні парламентського контрольного комітету. Окрім президента BND, на запитання депутатів відповідали також глава Федерального відомства з охорони конституції Сінан Селен (Sinan Selen) та президент Військової служби безпеки (MAD) Мартіна Розенберг (Martina Rosenberg).

"Щоб досягти цієї мети, Росія, якщо буде потрібно, не побоїться навіть прямого військового конфлікту з НАТО", – попередив глава німецької зовнішньої розвідки.

Єґер також застеріг від недооцінки небезпеки з боку РФ. "Ми не можемо розслаблятися, вважаючи, що можливий російський напад відбудеться не раніше 2029 року", — сказав президент БНД.

"Дії Росії спрямовані на підрив НАТО, дестабілізацію європейських демократій, розкол і залякування наших суспільств", – продовжив очільник німецької розвідслужби. Для цього Росія, серед іншого, використовує шпигунство, саботаж, провокації та замовні вбивства опозиціонерів, а також застосування дронів у чужому повітряному просторі. Єґер заявив про "нову якість конфронтації".

"Європа повинна бути паралізована страхом і бездіяльністю, щоб змусити її відмовитися від своїх інтересів", – додав він. "Таким чином, у Москві розраховують на реальні шанси розширити свою зону впливу на захід і поставити економічно набагато сильнішу Європу в залежність від Росії".

Як повідомлялось, Єґер перебував на посаді посла ФРН в Україні до 5 вересня цього року, його наступником став колишній державний секретар з фінансових питань та досвідчений дипломат Гайко Томс (Heiko Thoms)

2 липня повідомлялось що Єґера очолюватиме Федеральну розвідувальну службу.