Інтерфакс-Україна
Події
17:49 13.10.2025

АРМА припинила пошук управителя для БФК Gulliver та повертає актив державі

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) припинило конкурс з пошуку управителя арештованим багатофункціональним центром (БФК) Gulliver в Києві та повертає актив державі.

Як повідомила пресслужба АРМА, агентство мало забезпечити збереження та належне управління цим активом до остаточного визначення його правового статусу.

"Актив було передано в управління АРМА у 2017 році як пов'язаний із колишнім президентом Віктором Януковичем та його оточенням, у межах кримінального провадження про незаконне привласнення коштів державних банків. Наразі суди ухвалили рішення, якими встановлено: частка у власності ТРЦ "Гулівер" належить державним банкам-кредиторам, а не особам, пов'язаним із Януковичем", – пояснило агентство.

АРМА підкреслила, що не втручається у спори власності, а діє виключно у межах закону та судових рішень.

"Припинення конкурсу з управління ТРЦ "Гулівер" – це приклад того, як реформа АРМА працює у правовому полі, захищаючи інтереси держави та забезпечуючи верховенство права", – наголосила т.в.о. голови АРМА Ярослава Максименко, чиї слова наведені у пресрелізі.

Як повідомлялося, у липні 2025 року консорціум державних Ощадбанку (80%) та Укрексімбанку (20%) набув право власності на БФК Gulliver як стягнення за борги його бенефіціара. Процедура стягнення була розпочата у зв'язку із невиконанням ТОВ "Три О" – боржником, який був власником БФК Gulliver – своїх зобов’язань за кредитним договором.

БФК Gulliver у Печерському районі столиці відкрито 2013 року. Його площа – 151,8 тис. кв. м. Будівництво Gulliver найбільше фінансував Ощадбанк, який надав ТОВ "Три О" $460 млн кредиту. Процедуру реструктуризації боргу за кредитним договором з іпотекою БФК Gulliver на суму 18 млрд 176,9 млн грн було завершено 2020 року.

БФК Gulliver було передано в управління АРМА рішенням Шевченківського райсуду Києва від 3 червня 2024 року та Київського апеляційного суду від 25 червня 2024 року за клопотанням Офісу генерального прокурора в рамках кримінального розслідування Бюро економічної безпеки (БЕБ) про можливе ухилення від сплати керівництвом БФК майже 146 млн грн податків. Відповідну підозру директору Gulliver БЕБ видало в травні 2023 року.

Раніше в розслідуванні програми "Схеми" повідомлялося про фінансові зобов’язання компанії перед державними Ощадбанком та Укрексімбанком у розмірі 14 млрд грн. Стверджувалося, що фактичним власником БФК є ексвласник банку "Михайлівський" Віктор Поліщук, проти якого у квітні 2025 року були застосовані персональні економічні санкції.

Теги: #арма #gulliver

