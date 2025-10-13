Інтерфакс-Україна
Події
15:48 13.10.2025

Трамп попросив Віткоффа зосередитися на врегулюванні російсько-української війни

2 хв читати
Трамп попросив Віткоффа зосередитися на врегулюванні російсько-української війни

Президент США Дональд Трамп звернувся в понеділок до спецпосланця США з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа з проханням надалі сконцентруватися на врегулюванні військової агресії РФ проти України.

"Якщо ти не проти, Стіве, то давай спочатку сфокусуємося на Росії", - заявив Трамп, виступаючи перед ізраїльським парламентом (Кнессетом).

Віткофф останніми місяцями, крім роботи над близькосхідним урегулюванням, неодноразово контактував із російською стороною щодо українського питання.

Раніше, виступаючи в Кнесеті, Трамп заявив, що його спецпосланець з питань Близького Сходу Віткофф відіграє важливу роль у врегулюванні конфліктів, оскільки володіє важливими навичками переговірника.

"Він чудовий хлопець. Усі його люблять", - сказав Трамп.

Потім американський лідер розповів історію про те, як Віткофф одного разу в Москві проводив переговори з президентом Росії Володимиром Путіним протягом п'яти годин, хоча сам Трамп очікував, що зустріч триватиме не більше ніж 20 хвилин.

"Я хочу розповісти невелику історію. Як ви знаєте, Стів працює над російсько-українським конфліктом (...). Я організував для нього зустріч із Путіним, думаючи, що це буде зустріч на 15-20 хвилин. У Стіва не було уявлення про Росію (...), і він не так багато знав про політику. Але в нього була та риса, яку я шукав", - сказав Трамп.

"Я зателефонував і сказав: "Стів уже закінчив зустріч?". На той момент минуло пів години. Мені сказали, що ні, він ще там. Він був у Москві (...). Я передзвонив через годину, сказав, щоб передали трубку Стіву. Але мені сказали, що він усе ще з Путіним. І я сказав: "Це тривала зустріч, одна година", - продовжив глава Білого дому.

При цьому, за словами Трампа, він зателефонував ще за годину, але Віткофф усе ще проводив переговори. "І тільки через п'ять годин він вийшов. І я запитав: "Та про що ви говорили протягом п'яти годин?" - додав американський лідер. За словами американського президента, Віткофф йому відповів, що на переговорах обговорив "багато цікавих аспектів".

За словами Трампа, Віткофф має талант переговірника. "Його люблять по цей бік, його люблять по той бік. Він чудовий переговірник, тому що він чудова людина", - сказав президент США.

Теги: #війна #трамп #віткофф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:06 13.10.2025
США готові співпрацювати з Іраном - Трамп

США готові співпрацювати з Іраном - Трамп

06:27 13.10.2025
Трамп виступить у Кнесеті перед мирною церемонією щодо Гази в Єгипті

Трамп виступить у Кнесеті перед мирною церемонією щодо Гази в Єгипті

02:34 13.10.2025
Зеленський: Трамп знову зможе претендувати на Премію миру, якщо зупинить Путіна

Зеленський: Трамп знову зможе претендувати на Премію миру, якщо зупинить Путіна

01:15 13.10.2025
Трамп: США прагнуть допомогти Китаю, а не нашкодити

Трамп: США прагнуть допомогти Китаю, а не нашкодити

17:48 12.10.2025
Зеленський заявив про успіхи ЗСУ на запорізькому напрямку

Зеленський заявив про успіхи ЗСУ на запорізькому напрямку

14:20 12.10.2025
Село Малі Щербаки на Запоріжжі звільнено від російських окупантів – 24 ошб "Айдар"

Село Малі Щербаки на Запоріжжі звільнено від російських окупантів – 24 ошб "Айдар"

13:11 12.10.2025
Ворог просунувся у трьох областях – DeepState

Ворог просунувся у трьох областях – DeepState

12:14 12.10.2025
Зеленський: за тиждень РФ застосувала проти України понад 3 тис дронів, близько 100 ракет та понад 1,3 тис КАБів

Зеленський: за тиждень РФ застосувала проти України понад 3 тис дронів, близько 100 ракет та понад 1,3 тис КАБів

11:47 12.10.2025
МЗС Куби "категорично відкидає" звинувачення в участі у конфлікті в Україні

МЗС Куби "категорично відкидає" звинувачення в участі у конфлікті в Україні

07:44 12.10.2025
Орбан анонсував збір підписів в Угорщині проти військового плану ЄС

Орбан анонсував збір підписів в Угорщині проти військового плану ЄС

ВАЖЛИВЕ

Кабмін визначив опалювальний період з 1 листопада 2025р по 31 березня 2026р

Українська делегація обговорить у Вашингтоні зміцнення ППО, енергетику та санкції проти РФ - Єрмак

Сибіга: Ще 7 країн мають намір доєднатися до ініціативи PURL

ЄС працює над виділенням додаткових EUR100 млн на зимову підтримку України - Каллас

Зеленський закликав учасників 71-ї щорічної сесії ПА НАТО прийняти рішення щодо систем ППО найближчим часом

ОСТАННЄ

СБУ і Нацполіція затримали 8 поплічників РФ, які вчиняли диверсії в Одесі

Правоохоронець на Київщині за $10 тис. сприяв незаконному вирощуванню наркотичних засобів - ДБР

Кабмін додав модуль управління ризиками до автоматизованої системи держнагляду та контролю для перевірок бізнесу

Понад 200 тис. 18-річних українців скористалися програмою "єКнига" - Мінкультури

В Словаччині 91 людина постраждала внаслідок аварії двох швидкісних поїздів – ЗМІ

Словенія приєднується до ініціативи PURL - прем’єр-міністр Голоб

Зеленський та президент Чехії обговорили продовження допомоги, зокрема з постачання артснарядів, обмінялися новими ідеями

Шмигаль обговорив з Каллас посилення безпеки України та Європи

Мінрозвитку спростувало інформацію про визначення урядом періоду опалювального сезону з 1 листопада 2025р до 31 березня 2026р

УЧХ провів навчання з мінної безпеки для мешканців Сумщини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА