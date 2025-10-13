Лауреатами Нобелівської премії з економіки стали американець Мокір, канадець Говітт, француз Агьон

Премію Шведського державного банку з економіки пам’яті Альфреда Нобеля у 2025 році присудили американцеві Джоелю Мокіру, французу Філіпу Агьону й канадцю Пітеру Говітту, оголосили в понеділок у Нобелівському комітеті.

У комітеті зазначили, що половину премії отримав Мокір за "виявлення передумов для стійкого зростання за допомогою технологічного прогресу".

Другу половину премії розділять між Говіттом і Агьоном "за теорію сталого зростання через креативне руйнування".