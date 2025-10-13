13:35 13.10.2025
Лауреатами Нобелівської премії з економіки стали американець Мокір, канадець Говітт, француз Агьон
Премію Шведського державного банку з економіки пам’яті Альфреда Нобеля у 2025 році присудили американцеві Джоелю Мокіру, французу Філіпу Агьону й канадцю Пітеру Говітту, оголосили в понеділок у Нобелівському комітеті.
У комітеті зазначили, що половину премії отримав Мокір за "виявлення передумов для стійкого зростання за допомогою технологічного прогресу".
Другу половину премії розділять між Говіттом і Агьоном "за теорію сталого зростання через креативне руйнування".