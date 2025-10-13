Каллас про можливу передачу Україні Tomahawk: Вітаємо інструменти, які роблять Україну сильнішою
Верховна представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас привітала можливе рішення про передачу Україні американських крилатих ракет Tomahawk.
"Ми вітаємо всі інструменти, які роблять Україну сильнішою, а Росію - слабшою", - сказала вона на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві у понеділок.
Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий надіслати Україні Tomahawk, якщо Росія не припинить війну. "Я можу поговорити з ним (Путіним – ІФ-У). Я можу сказати: дивіться, якщо ця війна не буде врегульована, я надішлю їм (Україні – ІФ-У) "Томагавки". Я можу це сказати", - сказав він.
Трамп назвав Tomahawk "дуже наступальною зброєю" і новим кроком агресії. "І чесно кажучи, Росії це не потрібно. Їм це не потрібно. Але якщо це (війна – ІФ-У) не буде врегульовано, ми цілком можемо це зробити", - сказав він.