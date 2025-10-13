Ворог знову атакував цивільну інфраструктуру Одещини, є постраждалий

Російські війська вночі знову атакували цивільну інфраструктуру Одеської області, зафіксовано влучання по складських приміщеннях, постраждала одна людина, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Попри активну роботу ППО та збиття ворожих безпілотників, унаслідок атаки зафіксовано влучання по об'єктах цивільного призначення", - написав він у телеграмі.

За словами Кіпера, внаслідок ворожих влучань виникла масштабна пожежа на площі понад 5 000 м². Займання охопило кілька складських приміщень, де зберігались тканини, одяг, пакувальний матеріал.

Також, за попередніми даними, одна людина постраждала. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки.