Інтерфакс-Україна
Події
08:10 13.10.2025

Окупанти за добу втратили 1140 осіб та 110 од. спецтехніки - Генштаб

1 хв читати
Окупанти за добу втратили 1140 осіб та 110 од. спецтехніки - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1140 окупантів, 3 танка, 21 артсистему, 232 БПЛА, а також 110 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком понеділка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.10.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1123950 (+1140) осіб, танків – 11251 (+3) од, бойових броньованих машин – 23345 (+0) од, артилерійських систем – 33599 (+21) од, РСЗВ – 1520 (+2) од, засоби ППО – 1225 (+0) од, літаків – 427 (+0) од, гелікоптерів – 346 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 69242 (+232), крилаті ракети – 3859 (+0), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 64043 (+109), спеціальна техніка – 3977 (+1)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #зсу #зведення

