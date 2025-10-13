Інтерфакс-Україна
01:15 13.10.2025

Трамп: США прагнуть допомогти Китаю, а не нашкодити

Президент США Дональд Трамп заявив, що не прагне завдати шкоди Китаю, попри те, що раніше оголосив про запровадження стовідсоткових тарифів на товари з цієї країни.

"Не хвилюйтеся за Китай, усе буде добре! Високоповажний президент Сі просто переживає важкий період. Він не хоче депресії для своєї країни, і я теж. США хочуть допомогти Китаю, а не нашкодити!!!", – запевнив Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Як повідомлялося, США з 1 листопада, або раніше накладуть на товари з Китаю нові мита у 100% понад ті тарифи, що вже діють.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115362196088273474

