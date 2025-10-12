Інтерфакс-Україна
Події
16:35 12.10.2025

Зеленський провів другу за два дні розмову з Трампом

1 хв читати
Зеленський провів другу за два дні розмову з Трампом
Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із президентом США Дональдом Трампом, під час якої обговорив протиповітряну оборону, далекобійну зброю та проблеми в енергетичному секторі.

"Щойно говорив із Президентом США Дональдом Трампом, уже вдруге за два дні, і сьогодні теж була дуже продуктивна розмова. Вчора домовились щодо певної тематики на сьогодні, і якраз по всіх цих аспектах ситуації ми пройшлись. Захист життя в нашій країні, посилення – і щодо ППО, і щодо нашої стійкості, і щодо нашої далекобійності. Багато деталей щодо енергетики. Президент Трамп добре поінформований про все, що відбувається. Домовились продовжити нашу розмову, і команди готуються. Дякую!" – написав він у Телеграмі.

Як повідомлялось 11 жовтня, Зеленський назвав хорошою та продуктивною розмову з президентом США Дональдом Трампом та висловив надію, що війна Росії проти України, як і всі інші війни, які завершилися за сприяння Трампа, буде зупинена. Також Зеленський та Трамп обговорили удари РФ по енергетиці та можливості посилити українську ППО, а також домовленості щодо цього.

Теги: #розмова #трамп #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:48 12.10.2025
Зеленський заявив про успіхи ЗСУ на запорізькому напрямку

Зеленський заявив про успіхи ЗСУ на запорізькому напрямку

17:34 12.10.2025
Зеленський обговорював із партнерами ситуацію на ЗАЕС

Зеленський обговорював із партнерами ситуацію на ЗАЕС

17:29 12.10.2025
Зеленський обговорював із Трампом постачання ракет Tomahawk

Зеленський обговорював із Трампом постачання ракет Tomahawk

15:52 12.10.2025
Зеленський обговорив з Макроном посилення ППО та розширення програми PURL

Зеленський обговорив з Макроном посилення ППО та розширення програми PURL

12:14 12.10.2025
Зеленський: за тиждень РФ застосувала проти України понад 3 тис дронів, близько 100 ракет та понад 1,3 тис КАБів

Зеленський: за тиждень РФ застосувала проти України понад 3 тис дронів, близько 100 ракет та понад 1,3 тис КАБів

17:57 11.10.2025
Зеленський та Карні обговорили розширення участі Канади в ініціативі PURL

Зеленський та Карні обговорили розширення участі Канади в ініціативі PURL

17:45 11.10.2025
Трамп і Зеленський говорили про ракети великої дальності Tomahawk - ЗМІ

Трамп і Зеленський говорили про ракети великої дальності Tomahawk - ЗМІ

16:37 11.10.2025
Лідери України та США обговорили можливості посилити українську ППО і домовленості щодо цього

Лідери України та США обговорили можливості посилити українську ППО і домовленості щодо цього

16:21 11.10.2025
Зеленський - Трампу: Якщо вдається зупинити війну на Близькому Сході, то інші війни точно можуть бути зупинені, в тому числі ця російська війна

Зеленський - Трампу: Якщо вдається зупинити війну на Близькому Сході, то інші війни точно можуть бути зупинені, в тому числі ця російська війна

15:33 11.10.2025
Зеленський зараз розмовляє з Трампом - Єрмак

Зеленський зараз розмовляє з Трампом - Єрмак

ВАЖЛИВЕ

По Харкову завдано удар КАБом, наслідки уточнюються – мер міста

Зеленський заявив про успіхи ЗСУ на запорізькому напрямку

Зеленський обговорював із партнерами ситуацію на ЗАЕС

Зеленський обговорював із Трампом постачання ракет Tomahawk

Зеленський: за тиждень РФ застосувала проти України понад 3 тис дронів, близько 100 ракет та понад 1,3 тис КАБів

ОСТАННЄ

По Харкову завдано удар КАБом, наслідки уточнюються – мер міста

Поліція затримала чоловіка, що вчинив стрілянину київському барі

Людина зазнала поранення в Ізюмі через удар ворожого БпЛА – МВА

До п'ятьох людей зросло число постраждалих через ворожий удар по Чернігову – ОВА

Три людини постраждалі через ворожий удар по Чернігову – ОВА

Сибіга закликав міжнародну спільноту чинити тиск на РФ задля повернення ЗАЕС

Близько 10 тис абонентів знеструмлені на Київщині через ворожі удари – ОВА

Село Малі Щербаки на Запоріжжі звільнено від російських окупантів – 24 ошб "Айдар"

Тиждень почнеться з невеликими дощами, на півночі та у центрі у вівторок вночі на поверхні ґрунту – заморозки

Жінка загинула, ще один чоловік постраждав через ворожий удар по Харківщині – поліція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА