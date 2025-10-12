Зеленський провів другу за два дні розмову з Трампом

Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із президентом США Дональдом Трампом, під час якої обговорив протиповітряну оборону, далекобійну зброю та проблеми в енергетичному секторі.

"Щойно говорив із Президентом США Дональдом Трампом, уже вдруге за два дні, і сьогодні теж була дуже продуктивна розмова. Вчора домовились щодо певної тематики на сьогодні, і якраз по всіх цих аспектах ситуації ми пройшлись. Захист життя в нашій країні, посилення – і щодо ППО, і щодо нашої стійкості, і щодо нашої далекобійності. Багато деталей щодо енергетики. Президент Трамп добре поінформований про все, що відбувається. Домовились продовжити нашу розмову, і команди готуються. Дякую!" – написав він у Телеграмі.

Як повідомлялось 11 жовтня, Зеленський назвав хорошою та продуктивною розмову з президентом США Дональдом Трампом та висловив надію, що війна Росії проти України, як і всі інші війни, які завершилися за сприяння Трампа, буде зупинена. Також Зеленський та Трамп обговорили удари РФ по енергетиці та можливості посилити українську ППО, а також домовленості щодо цього.