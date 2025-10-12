Інтерфакс-Україна
14:08 12.10.2025

Тиждень почнеться з невеликими дощами, на півночі та у центрі у вівторок вночі на поверхні ґрунту – заморозки

В Україні у понеділок, 13 жовтня очікуються невеликі дощі, вночі на півдні та сході країни без опадів, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, на північному сході вночі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°; на півдні країни вночі 6-11°, вдень 10-15°.

В Карпатах невеликий дощ, вночі з мокрим снігом; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла.

У Києві у понеділок невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 10-12°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 13 жовтня найвища температура вдень була 23,8° в 2019р., найнижча вночі 4,7° морозу в 1882р.

У вівторок, 14 жовтня, вночі без опадів, лише у північній частині невеликий дощ, місцями з мокрим снігом; вдень в Україні, крім південного сходу, невеликі дощі.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, у південних, центральних, східних та Сумській областях заморозки на поверхні ґрунту 0-3°; вдень 7-12° тепла, на півдні країни 10-15°, у західних та північних областях 5-10° тепла.

В Карпатах вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг; температура вночі близько 0°, вдень 1-5° тепла.

У Києві у вівторок невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 6-8°.

