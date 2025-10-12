МЗС Куби "категорично відкидає" звинувачення в участі у конфлікті в Україні

Міністерство закордонних справ Куби стверджує, що військовий персонал країни не бере участі у збройному конфлікті в Україні, а також не бере участі в конфліктах будь-якій іншій країні, йдеться у офіційній заяві відомства.

"Уряд Республіки Куба відкидає неправдиві звинувачення, поширювані урядом Сполучених Штатів Америки, щодо нібито участі Куби у військовому конфлікті в Україні. Це наклепницьке звинувачення, вперше висунуте в 2023 році деякими засобами масової інформації без надання будь-яких доказів або обґрунтувань і явно переслідує певну мету", - йдеться у заяві на сайті МЗС.

За розповсюдженню інформацією, органи влади республіки "не мають точної інформації щодо громадян Куби, які з власної ініціативи брали або беруть участь у військових діях на боці будь-якої зі сторін конфлікту".

"Відповідно до свого національного законодавства та міжнародних зобов'язань, уряд Куби дотримується політики нульової терпимості до найманства, торгівлі людьми та участі своїх громадян у будь-яких збройних конфліктах в інших країнах, що є серйозними злочинами, які караються суворими покараннями згідно з національним законодавством", - повідомляють у відомстві.

Зазначається, що у вересні 2023 року, після виявлення присутності кубинців у конфлікті в Україні було вжито заходів для нейтралізації вербування на території країни та відповідно розпочато кримінальне провадження.

"У період з 2023 по 2025 рік кубинські суди провели дев'ять кримінальних проваджень за злочин найманства, в яких брали участь сорок підсудних. У восьми з цих справ відбулися судові процеси, а в п'яти було винесено обвинувальні вироки щодо двадцяти шести підсудних із покаранням від п'яти до чотирнадцяти років позбавлення волі. Три справи очікують на рішення суду, а одна справа перебуває на стадії судового розгляду", - заявили у МЗС.

В зовнішньополітичному відомстві також заявили, що кубинці, які беруть участь в збройному конфлікті з обох сторін, були завербовані через організації, які не базуються на Кубі і не мають жодного зв'язку з кубинським урядом. "У переважній більшості випадків ця вербовка проводилася за кордоном серед кубинських громадян, які проживають або тимчасово перебувають у різних країнах", - додали в МЗС.

Раніше повідомлялось, що Державний департамент США зобов'язав американських дипломатів протидіяти ухваленню в ООН резолюції про скасування ембарго США проти Куби. Серед причин, зокрема, вказано на те, що Куба підтримує війну Росії проти України, повідомляє Reuters.