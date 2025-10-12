Інтерфакс-Україна
Події
11:47 12.10.2025

МЗС Куби "категорично відкидає" звинувачення в участі у конфлікті в Україні

2 хв читати
МЗС Куби "категорично відкидає" звинувачення в участі у конфлікті в Україні

Міністерство закордонних справ Куби стверджує, що військовий персонал країни не бере участі у збройному конфлікті в Україні, а також не бере участі в конфліктах будь-якій іншій країні, йдеться у офіційній заяві відомства.

"Уряд Республіки Куба відкидає неправдиві звинувачення, поширювані урядом Сполучених Штатів Америки, щодо нібито участі Куби у військовому конфлікті в Україні. Це наклепницьке звинувачення, вперше висунуте в 2023 році деякими засобами масової інформації без надання будь-яких доказів або обґрунтувань і явно переслідує певну мету", - йдеться у заяві на сайті МЗС.

За розповсюдженню інформацією, органи влади республіки "не мають точної інформації щодо громадян Куби, які з власної ініціативи брали або беруть участь у військових діях на боці будь-якої зі сторін конфлікту".

"Відповідно до свого національного законодавства та міжнародних зобов'язань, уряд Куби дотримується політики нульової терпимості до найманства, торгівлі людьми та участі своїх громадян у будь-яких збройних конфліктах в інших країнах, що є серйозними злочинами, які караються суворими покараннями згідно з національним законодавством", - повідомляють у відомстві.

Зазначається, що у вересні 2023 року, після виявлення присутності кубинців у конфлікті в Україні було вжито заходів для нейтралізації вербування на території країни та відповідно розпочато кримінальне провадження.

"У період з 2023 по 2025 рік кубинські суди провели дев'ять кримінальних проваджень за злочин найманства, в яких брали участь сорок підсудних. У восьми з цих справ відбулися судові процеси, а в п'яти було винесено обвинувальні вироки щодо двадцяти шести підсудних із покаранням від п'яти до чотирнадцяти років позбавлення волі. Три справи очікують на рішення суду, а одна справа перебуває на стадії судового розгляду", - заявили у МЗС.

В зовнішньополітичному відомстві також заявили, що кубинці, які беруть участь в збройному конфлікті з обох сторін, були завербовані через організації, які не базуються на Кубі і не мають жодного зв'язку з кубинським урядом. "У переважній більшості випадків ця вербовка проводилася за кордоном серед кубинських громадян, які проживають або тимчасово перебувають у різних країнах", - додали в МЗС.

Раніше повідомлялось, що Державний департамент США зобов'язав американських дипломатів протидіяти ухваленню в ООН резолюції про скасування ембарго США проти Куби. Серед причин, зокрема, вказано на те, що Куба підтримує війну Росії проти України, повідомляє Reuters.

Теги: #куба #україна #рф #війна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:14 12.10.2025
Зеленський: за тиждень РФ застосувала проти України понад 3 тис дронів, близько 100 ракет та понад 1,3 тис КАБів

Зеленський: за тиждень РФ застосувала проти України понад 3 тис дронів, близько 100 ракет та понад 1,3 тис КАБів

12:03 12.10.2025
Ворог просунувся у трьох областях – DeepState

Ворог просунувся у трьох областях – DeepState

07:44 12.10.2025
Орбан анонсував збір підписів в Угорщині проти військового плану ЄС

Орбан анонсував збір підписів в Угорщині проти військового плану ЄС

07:30 12.10.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1240 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1240 військовослужбовців

01:13 12.10.2025
Європа повинна згуртовано тиснути на Китай щоб зупинити його підтримку Росії - Цахкна

Європа повинна згуртовано тиснути на Китай щоб зупинити його підтримку Росії - Цахкна

22:32 11.10.2025
Сили оборони відбили з початку доби 160 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 160 ворожих атак - Генштаб

20:13 11.10.2025
Велика Британія заявила про здійснення 12-годинної місії патрулювання кордону Росі

Велика Британія заявила про здійснення 12-годинної місії патрулювання кордону Росі

17:20 11.10.2025
Естонія тимчасово закрила пункт пропуску Саатсе на кордоні з РФ

Естонія тимчасово закрила пункт пропуску Саатсе на кордоні з РФ

16:21 11.10.2025
Зеленський - Трампу: Якщо вдається зупинити війну на Близькому Сході, то інші війни точно можуть бути зупинені, в тому числі ця російська війна

Зеленський - Трампу: Якщо вдається зупинити війну на Близькому Сході, то інші війни точно можуть бути зупинені, в тому числі ця російська війна

08:54 11.10.2025
РФ під час атаки 10 жовтня спричинила значні руйнування ГЕС

РФ під час атаки 10 жовтня спричинила значні руйнування ГЕС

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: за тиждень РФ застосувала проти України понад 3 тис дронів, близько 100 ракет та понад 1,3 тис КАБів

Лідери України та США обговорили можливості посилити українську ППО і домовленості щодо цього

Зеленський - Трампу: Якщо вдається зупинити війну на Близькому Сході, то інші війни точно можуть бути зупинені, в тому числі ця російська війна

Зеленський зараз розмовляє з Трампом - Єрмак

На Одещині енергетики повернули світло для понад 240 тис. родин після нічного обстрілу - ДТЕК

ОСТАННЄ

Поліція розслідує напад на членів іудейської громади у Києві

УЧХ: П’ятеро дітей у безпеці – евакуація з Донеччини триває

П'ятеро мирних мешканців, у тому числі 12-річна дитина, постраждали внаслідок обстрілів Чугуєва

Захисники України в ніч на 12 жовтня знищили або подавили 103 з 119 засобів повітряного нападу росіян

Атака російських БпЛА призвела до порушення електро- та водопостачання у Білгород-Дністровському

Сили безпілотних систем уразили за добу 921 ворожу ціль

Ворожі обстріли призвели до перебоїв з енергопостачанням у Донецькій області

12 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

Російські БпЛА знову атакували Чугуїв, постраждала мирна мешканка

Кандидатура потенційного міністра закордонних справ Чехії в уряді Бабіша викликала скандал ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА