13:58 11.10.2025

В Україні у неділю невеликі дощі очікуються лише на заході та півдні

На заході та півдні України у неділю, 12 жовтня, невеликі дощі, на решті території без опадів, повідомив Укргідрометцентр.

Вночі та вранці в Карпатах місцями туман.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у північній частині вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10° тепла, вдень 9-14°, на півдні країни та Закарпатті 12-17°.

У Києві у неділю без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 12-14°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 12 жовтня найвища температура вдень була 24,8 в 1907р., найнижча вночі -4,9 в 1898р.

У понеділок, 14 жовтня, невеликі дощі (вночі на півдні та сході країни без опадів).

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла; вдень 7-12°, на півдні країни 10-15°.

В Карпатах місцями невеликий дощ (вночі з мокрим снігом); вночі та вранці місцями туман; температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 5-10° тепла.

У Києві у понеділок невеликий дощ (вдень місцями). Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 10-12°.

