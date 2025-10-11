Інтерфакс-Україна
Президент підписав закон про виплати 50 тис. грн звільненим з полону захисникам

Захисники, звільнені з російського полону, отримуватимуть щомісячні виплати в розмірі 50 тисяч гривень.

Як повідомляє сайт Верховної Ради, президент підписав закон про внесення змін до деяких законів України щодо виплат військовослужбовцям, звільненим від полону, які мають захворювання, які потребують тривалого стаціонарного лікування.

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко у дописі у телеграм подякувала народним депутатам і президенту, зазначивши, що грошова підтримка здійснюватиметься впродовж перших трьох місяців реабілітації.

"Раніше такі виплати отримували лише ті, хто зазнав поранень, контузій чи каліцтв. Однак чимало військових після полону також мають серйозні захворювання, що потребують тривалого лікування", - пояснила вона.

Як повідомлялось, законопроєкт №13627 про внесення змін до деяких законів щодо виплат військовослужбовцям, звільненим з полону, які мають захворювання, що потребують тривалого стаціонарного лікування, був зареєстрований у Верховній Раді 14 серпня.

9 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про виплати військовослужбовцям, звільненим з полону, які мають захворювання, що потребують тривалого стаціонарного лікування.

