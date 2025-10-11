Інтерфакс-Україна
Велика Британія, Німеччина і Франція націлені на прогрес з використання вартості знерухомлених росактивів для підтримки ЗСУ

Лідери Великої Британії, Німеччини та Франції заявили про намір посилити тиск на Росію, зокрема досягнути прогресу щодо використання вартості знерухомлених російських державних активів для підтримки українських Збройних сил.

"Ми посилимо тиск на Росію, оскільки президент Путін у відповідь на мирні переговори продовжує свою тактику затягування та жахливі напади. З цією метою ми хочемо досягти прогресу у використанні вартості знерухомлених державних російських активів для підтримки українських Збройних сил, щоб привести Росію за стіл переговорів", - йдеться у спільній заяві лідерів Великої Британії, Німеччини та Франції.

"Ми хочемо досягти цього в тісній співпраці зі США", - також зазначили вони.

Крім того, у заяві йдеться про те, що посилення тиску на Росію включатиме заходи проти російського "тіньового флоту".

Лідери засудили напади Росії, її цілеспрямовані атаки на критичну національну інфраструктуру України, від функціонування якої залежить світло і тепло для населення протягом зими.

Велика Британія, Німеччина та Франція залишатимуться непохитними у своїй підтримці України, в тому числі в рамках "Коаліції охочих", йдеться у заяві.

Теги: #росактиви #німеччина #франція #велика_британія

