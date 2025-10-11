Інтерфакс-Україна
Події
08:29 11.10.2025

Окупанти за добу втратили 1060 осіб та 72 од. спецтехніки

1 хв читати
Окупанти за добу втратили 1060 осіб та 72 од. спецтехніки
Фото: 152 ОЄБр

Сили оборони за добу ліквідували 1060 окупантів, 1 танк, 21 артсистему, 219 БПЛА, а також 72 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.10.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1121570 (+1060) осіб, танків – 11247 (+1) од, бойових броньованих машин – 23345 (+6) од, артилерійських систем – 33568 (+21) од, РСЗВ – 1518 (+1) од, засоби ППО – 1225 (+0) од, літаків – 427 (+0) од, гелікоптерів – 346 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 68766 (+219), крилаті ракети – 3859 (+18), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 63847 (+72), спеціальна техніка – 3973 (+0)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб #втрати #рф

